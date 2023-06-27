На трассе между Тарко-Сале и Пурпе водитель иномарки едва не угробил пассажира

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 26 июня на 14-м километре автодороги Тарко-Сале - Пурпе.

- Установлено, что около 3.20 водитель «Ниссана» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП травмы получил пассажир иномарки, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 8 ДТП, а с начала года 2 603, в которых 16 человек погибли и 126 получили травмы, в том числе 16 детей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надымском районе пьяная автоледи вылетела с дороги и чудом не свалилась в овраг. Удивительно, но женщина практически не пострадала.