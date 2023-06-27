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НовостиОбщество27 июня 2023 1:58

В Ноябрьске начали устанавливать ограничительные знаки для самокатчиков

Всего их будет 65
Марина Прохорова
Фото: администрация Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске начали устанавливать ограничительные знаки для самокатчиков. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего их будет 65.

- В разных точках Ноябрьска устанавливают знаки ПДД 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». Такие меры связаны с обеспечением безопасности, - прокомментировали власти.

Таким образом движение на электросамокатах, скейтбордах, гироскутерах, моноколесах и других средства индивидуальной мобильности будет запрещено в следующих местах:

- улица Магистральная;

- в районе проезда вдоль улицы Магистральной - от улицы Ленина и до транспортной развязки с проспектом Мира;

- улица Хвойной, а также улицы индивидуальной жилой застройки;

- улицы Интернационалистов, Северная Строителей, Школьная, Ямальская и Киевская.