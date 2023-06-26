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НовостиОбщество26 июня 2023 12:37

В Салехарде пройдет день бесплатной юридической помощи для молодежи

Он назначен на 30 июня
Марина Прохорова
Фото: Общественная палата ЯНАО

Фото: Общественная палата ЯНАО

В Салехарде пройдет день бесплатной юридической помощи для молодежи. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Андрей Нестерук.

- В последнюю пятницу июня молодые жители окружной столицы смогут бесплатно проконсультироваться по правовым вопросам. В том числе информационную помощь юристов смогут получить и ямальцы, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, - сказал он.

Мероприятие организовано в рамках празднования Дня молодежи сотрудниками аппарата Уполномоченного по правам человека на Ямале и регионального отделения Ассоциации юристов России.

Обратиться за юридической консультацией молодежь может 30 июня с 09.00 до 18.00 по улице Подшибякина, 25а.