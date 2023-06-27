На Ямале 27 июня 2023 года потеплеет до +19 градусов

Погода на Ямале на 27 июня Фото: Вера Зенина

Во вторник, 27 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшой дождь, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +8 градусов, днем +14. Ветер 5-6 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

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