Фото: администрация Ямальского района

В Ямальском районе появится аттракцион виртуальной реальности. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, его откроют в Яр-Сале на средства гранта.

- На реализацию будущих идей выделено более 2,5 миллионов рублей. Это аттракцион виртуальной реальности в Яр-Сале, создание цеха по переработке рыбы в Салемале, изготовление хлебобулочных изделий в Сеяхе, а в Панаевске начнется реализация программы в сфере дополнительного образования «Скорочтение», - прокомментировали в мэрии.

Всего в Ямальском районе муниципальные гранты выделили на реализацию девяти проектов. Все они разработаны местными предпринимателей и самозанятыми.

Отметим, что за пять лет в Ямальском районе помощь получили более ста проектов.