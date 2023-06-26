В Шурышкарском районе пострадавшим при пожаре будут оплачивать арендное жилье

Фото: Олег Попов, соцсети

Депутаты Шурышкарского района решили поддерживать пострадавших в пожаре земляков. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

- У нас много населенных пунктов и не в каждом есть жилые помещения маневренного фонда. Если нет возможности предоставить погорельцам маневренное жилье, а сами они не имеют иной недвижимости, в течение двух лет будем частично компенсировать затраты на найм квартиры или дома, - прокомментировал управленец.

По его словам, это поможет людям временно решить жилищный вопрос и даст возможность пострадавшим от пожара заняться восстановлением жилья.

Кстати, данная инициатива родилась после общения главы с погорельцами, оставшимися без крыши над головой.

- В такой сложный период землякам как никогда нужна наша помощь, - подытожил Олег Попов.