Ноябрьские врачи поставили на ноги 96-летнюю труженицу тыла, сломавшую бедро

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ноябрьские врачи поставили на ноги 96-летнюю труженицу тыла. Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, пенсионерке диагностировали перелом бедренной кости, который она получила оступившись дома.

Когда бабушку доставили в больницу, врачи сразу же провели ей комплексное обследование, по результатам которого приняли решение о необходимости операции.

- Пожилой женщине выполнили блокируемый интрамодулярный остеосинтез бедра - зафиксировали бедренную кость штифтом. Операция длилась более полутора часов и прошла успешно, - прокомментировали в ведомстве.

Уже на второй день пациентку поставили на ходунках, а спустя две недели выписали на амбулаторное лечение и реабилитацию.

Операцию провел талантливый врач-травматолог Сайфутдин Назиров. По словам доктора, за 20 лет работы это его первая пациентка преклонного возраста.

Риски оперативного вмешательства были высоки, в том числе и из-за сопутствующих заболеваний, но, к счастью, эта история закончилась хорошо.