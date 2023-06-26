Стало известно, кто возглавил департамент агропромышленного комплекса Ямала

Фото: Правительство ЯНАО

Департамент агропромышленного комплекса Ямала возглавил Андрей Рубашин. До этого он более семи лет занимал должность первого заместителя, а с апреля 2023 года исполнял обязанности руководителя ведомства.

На Ямале Андрей Рубашин проживает более тринадцати лет. За это время он был отмечен Почетной грамотой губернатора и медалью «За борьбу с браконьерством». Также новый глава имеет благодарности Министерства сельского хозяйства, Законодательного собрания региона и чин государственного советника Ямало-Ненецкого автономного округа второго класса.

На должность директора департамента АПК Андрей Рубашин назначен с 26 июня 2023 года.

Справка КП:

Андрей Рубашин родился 10 июля 1972 года в городе Карабаше Челябинской области. Окончил Сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева по специальности «Зоотехния» и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Юриспруденция». Далее он получил дополнительное образование в области реализации национальной политики РФ, управления кадрами и цифровизации.