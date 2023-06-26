Глава Нового Уренгоя рассказал, как продвигаются строительные работы в микрорайоне Коротчаево

Фото: Андрей Воронов, соцсети

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов рассказал, как продвигаются строительные и ремонтные работы в микрорайоне Коротчаево.

Так, заканчивается строительство пожарного депо. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещения и благоустройством территории.

Также приводят в порядок местность и у школы Д. И. Коротчаево. Кроме того, идет подготовка к замене наружных инженерных сетей, а внутри выполняется предчистовая отделка помещений третьего этажа.

Фото: Андрей Воронов, соцсети

На улице Пушкинская идет капитальный ремонт двора площадью 1 142 метра квадратных. Там заасфальтируют дорогу, сделают удобные тротуары и новые парковочные места.

Заканчивается строительство и жилого дома на 154 квартиры по улице Нефтяников - 70% помещений уже в чистовой отделке. Скоро в него скоро заедут бывшие жильцы авариек.

Отметим, что три дома, которые сейчас возводятся в Коротчаево, полностью закроют программу переселения из аварийного жилья в отдаленных районах Нового Уренгоя.