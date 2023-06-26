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НовостиНедвижимость26 июня 2023 3:22

В верхнем храме Преображения Господня в Салехарде укладывают плитку и устанавливают лифты

Рабочие трудятся не покладая рук
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Салехарде продолжает возводить храм Преображения Господня. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, сейчас рабочие заняты укладкой напольной мраморной плитки и установкой лифтового оборудования в кивории верхнего храма.

Крое того, идут работы по благоустройству и на территории у храма. Строители делают парковку, проезжую часть, пешеходные дорожки и газоны.

- Сделаны приямки для установки опор под металлический забор и центральных ворот. Здесь же идут работы по уплотнению грунта при помощи виброплиты с последующей укладкой подушки из гранитного щебня, - прокомментировали в ведомстве.

Наружные и внутренние стены храма сделаны из кирпича. Кровля выполнена из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, а колокола отливались в Пскове по специальному заказу.