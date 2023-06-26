На Ямале более трех тысяч одиннадцатиклассников попрощались со школой

Фото: департамент образования ЯНАО

На Ямале завершилась череда выпускных. Неделю назад первыми со школой попрощались одиннадцатиклассники из Приуральского, Красноселькупского, Ямальского и Шурышкарского районов, а также Салехарда. Затем, 23 июня, выпускные провели в Надымском районе, 21 июня - в Пуровском районе, 20 июня - в Новом Уренгое.

А в субботу, 24 июня, 37 школьников, добившихся наибольших успехов в учебе, отправились на главные всероссийские выпускные - Кремлевский бал в Москве и праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В связи с отменой массовых мероприятий в столице, программа визита ямальских выпускников была изменена: для ребят провели активности в парке рядом с отелем.

В Санкт-Петербурге в праздничных мероприятиях приняли участие 26 ямальцев. Все они - отличники учебы, победители конкурсов, олимпиад или научно-исследовательских конференций. Для гостей праздника провели концерт и световое шоу, а кульминацией стал проход по Неве брига с алыми парусами под залпы салюта.

Всего в 2023 году ямальские школы покинули 3 200 одиннадцатиклассников.