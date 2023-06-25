В Салехарде до 4 июля 2023 года снизится качество питьевой воды

До 4 июля в городе специалисты проводят промывку магистральных сетей водоснабжения. Фото: Виктория Гаврик

На Ямале временно испортится качество питьевой воды. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Салехарда. Специалисты водоканала будут проводить промывку магистральных сетей. До 4 июля в городе возможно снижение давления и ухудшение качества питьевой воды.

— До 4 июля в городе АО «Салехардэнерго» проводит промывку магистральных сетей водоснабжения. В этот период возможно снижение давления и ухудшение качества питьевой воды. Трудности временные. Коммунальщики просят отнестись к ситуации с пониманием, — заявили в пресс-службе городской администрации.

Напомним, в Губкинском из-за холода перенесли дату отключения горячей воды. Отключение водоснабжения планируется с 03.07.2023 по 16.07.2023.