В Салехарде 8 сентября выступит с концертом рок-певица Юлия Чичерина

Концерт состоится в культурно-деловом центре округа. Фото: Татьяна Коркина

Автор и исполнительница хитов «Ту-лу-ла» и «Жара» Юлия Чичерина выступит в Салехарде в сентябре 2023 года. Концерт музыканта состоится в культурно-деловом центре округа. На Ямале начнется открытие XVI творческого сезона. Об этом рассказали в пресс-службе культурно-делового центра ЯНАО.

— Культурно-деловой центр приглашает всех гостей и жителей города 8 сентября в 19 часов 00 минут на открытие XVI творческого сезона! И этот творческий сезон мы хотим открыть праздничным концертом российской рок-певицы, музыканта, автора и исполнительницы песен Юлии Чичериной. В концерте прозвучат песни: «Ту-Лу-Ла», «Жара», «Мой рок-н-ролл», и абсолютно новые композиции, — указано в объявлении.

Посетить концерт можно за 750 – 1500 рублей. Организаторы уточняют, что почти все билета на мероприятие уже раскуплены. Все места у сцены и в центральной части зала заняты.