Погода на Ямале 25 июня 2023: по всему округу пройдут кратковременные дожди с грозой

По всему округу пройдут кратковременные дожди с грозой. Фото: Виктория Гаврик

На Ямале сегодня, 25 июня 2023 года, ожидается облачность с прояснениями, ночью и днем везде кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный до 13 метров в секунду, местами порывы до 14 метров. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов Цельсия, по западу до +8 градусов. Температура воздуха днем +13…+18 градусов, местами до +20 градусов.

Завтра ямальцев ждет потепление до +22 градусов. Подробный прогноз погоды на Ямале 25 июня 2023 года читайте в инфографике от МЧС: