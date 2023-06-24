На Ямале за месяц цены на некоторые овощи снизились сразу на 12%

Огурцы на Ямале подешевели сразу на 30 рублей или на 12%. Фото: Татьяна Коркина

На Ямале за месяц снизились цены на некоторые овощи. Так, помидоры в округе подешевели сразу на 70 рублей. Согласно данным Тюменьстата, килограмм помидоров в регионе можно купить на сегодняшний день за 206,89 рублей. Тогда как еще месяц назад он обходился за 276,80 рублей.

Огурцы на Ямале подешевели сразу на 30 рублей или на 12%.

— Килограмм огурцов был 209,45 рублей, а сейчас 184,80 рубля, — указано в документации статистиков.

Отметим, в ЯНАО за ближайший месяц снизились цены на картофель, лук и свеклу. Лук подешевел сразу на 11 рублей, картофель – на 7 рублей, а свекла – на 2 рубля.