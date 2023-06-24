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НовостиПроисшествия24 июня 2023 1:47

На Ямале 24 июня 2023 года похолодает до +8 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 24 июня 2023 года
Серафима Краснова
Погода на Ямале на 24 июня.

Погода на Ямале на 24 июня.

Фото: Виктория Гаврик

В субботу, 24 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северный до 8 метров в секунду, по крайнему востоку 10 метров в секунду.

Температура ночью +6…+8 градусов, при прояснении до +3. Днем +4...+16 градусов, местами до +8, по западу +13...+14 градусов. В Салехарде: малооблачно, кратковременные дожди. Температура ночью +4 градуса, днем +10. Ветер с порывами до 12 метров в секунду.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.

Фото: ГУ МЧС России по ЯНАО.