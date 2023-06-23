Фото: Правительство ЯНАО

Ямальцы будут получать повышенную соцвыплату на догазификацию. По словам губернатора Дмитрия Артюхова, нововведение вступит в силу уже с 1 июля.

Ранее сумма выплаты составляла 100 тысяч рублей. Планируется, что ее увеличение позволит максимально компенсировать затраты северян, которые особенно нуждаются в поддержке.

- Проанализировав ситуацию и рассмотрев обращения граждан, мы увидели, что оборудование значительно подорожало. В связи с этим принял решение увеличить выплату до 250 тысяч рублей для всех участников, а для ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, до 300 тысяч рублей, - сказал глава региона.

Семьям, которые обратились ранее, предоставят перерасчет по фактическим расходам.

Сегодня право на выплату имеют одиннадцать льготных категорий граждан, среди которых ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, многодетные и малоимущие семьи, а также воспитывающие детей-инвалидов, ветераны труда и другие.