«Умная» платформа проследит за экологической безопасностью моря на Камчатке

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МегаФон и правительство Камчатского края заключили соглашение о сотрудничестве. Согласно документу, оператор стал партнером в сфере обеспечения экологической безопасности морской среды и поможет внедрить технологии мониторинга для сохранения и восстановления морской экосистемы, а также предотвращения возможных природных и техногенных катастроф.

Оператор разработает систему автоматического мониторинга ключевых параметров водной среды морской акватории Камчатского края. Ее оснастят оптимальным количеством постов мониторинга, многопараметрическими и гидрохимическими погружными зондами, устройствами связи и автономным энергоснабжением.

По заданным параметрам платформа сможет выявлять предпосылки возможных природных аварий и в автоматическом режиме передавать данные в соответствующие структуры. Также специалисты компании обеспечат интеграцию платформы с информационными системами, ситуационными центрами заинтересованных субъектов РФ и федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, соглашение предусматривает развитие беспроводных и подводных волоконно-оптических линий связи в регионе для экологического мониторинга Тихоокеанского побережья.

– Наши решения для экомониторинга используются региональными властями и промышленными предприятия и в России, и за рубежом. Система мониторинга поможет Правительству Камчатского края отслеживать экологическую обстановку морской акватории в режиме реального времени, анализировать полученные данные и передавать их в профильные службы контролирующих органов, – говорит Эмин Антонян, коммерческий директор МегаФона по развитию корпоративного и государственного сегментов.

Также он подчеркнул, что своевременное выявление отклонений показателей от заданных норм позволит властям оперативно информировать население, проводить мероприятия по устранению природных и техногенных катастроф и минимизировать ущерб от возможных аварий.