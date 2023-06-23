Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Ямал впервые получил универсальную вакцину против коронавируса «Конвасэл». Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, это отечественный препарат, разработанный специалистами Федерального медико-биологического агентства России.

Сейчас на складе окружного СПИД-Центра находятся 13 тысяч доз вакцины, в ближайшее время ее распределят по больницам региона. Отправка будет производиться в специальных контейнерах с соблюдением температурного режима.

- Сейчас ситуация с Covid-19 на Ямале спокойная, но он по-прежнему представляет опасность для здоровья людей. Вакцинация во все времена была эффективным способом защиты от заболеваний, и коронавирусная инфекция - не исключение. Поэтому призываю ямальцев не забывать о поддержании уровня антител, - говорит главный эпидемиолог департамента здравоохранения региона Людмила Волова.

Новый препарат предназначен для иммунизации граждан старше 18 лет. Он позволит защитить организм от всех вариантов вируса SARS-CoV-2.