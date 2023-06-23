В Пуровском районе вынесли приговор педофилу, изнасиловавшему падчерицу

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В Пуровском районе осудили 39-летнего мужчину, надругавшегося над падчерицей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- По данным следствия и суда, в 2022 году мужчина совершил изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней падчерицы, - прокомментировали в ведомстве.

В суде злоумышленника обвиняли по трем статьям: п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование малолетней), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней), ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении малолетней). А согласно законодательству РФ, малолетними признаются лица, не достигшие 14 лет.

Таким образом, когда изверг надругался над ребенком, ему не было и 14 лет.

Учитывая тяжесть преступления, суд приговорил пуровчанина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.