В Лабытнанги появился цветник с юбилейной датой города

Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги активными темпами высаживают цветы. Как сообщила глава города Марина Трескова, из плана в 70 тысяч высадили уже более половины, далее работы будут проводиться в Харпе.

- В ожидании солнечных деньков стараемся создать атмосферу, украшая городской округ яркими цветами. Уютные клумбы с незабудками, петуниями, маргаритками и флоксами уже появились в Лабытнанги, - отметила градоначальница.

Кстати, к юбилею городского округа ландшафтные дизайнеры подготовили жителям подарки. Они запечатлели юбилейную дату в ярких алых цветах. Получилось красиво.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Горожане, которые высаживают цветы во дворах, могут поделиться фотографиями своих трудов.

- Знаю, многие также создают уют во дворах, любуются цветами в отпуске. Поделитесь снимками в комментариях, из множества цветов создадим летнее настроение в городе, - обратилась к жителям Марина Трескова.