Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На трассе между Лабытнанги и Харпом столкнулись два большегруза. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 22 июня на 7-м километре дороги.

- Причиной столкновения двух грузовиков стало несоблюдение дистанции до впереди движущегося транспортного средства, - прокомментировали в ведомстве.

Также там отметили, что характер повреждений кабины одного из «КАМАЗов» - ужасающий. Но по счастливой случайности водитель отделался легкими травмам. Приехавшие медики оказали ему помощь на месте, госпитализация в больницу мужчине не потребовалась.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 2 567, в которых 16 человек погибли и 126 получили травмы, в том числе 16 детей.