Жители Лабытнанги могут поучаствовать в экоакции и навести порядок возле своих гаражей

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги пройдет экоакция под названием «Убери вокруг гаража». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первые субботники стартуют уже в эти выходные в микрорайоне Обской. Жителям предложено навести порядок на территориях, прилегающих к гаражным площадкам в районе домов с 8 по 34 на улице Киевская, возле дома №10 по улице Полярная, а также около домов с 11 по 27 на улице Рижская.

По окончании субботников мэрия организует вывоз собранного мусора. Оставить его можно на одной из тринадцати точек, до которых проще всего добраться большегрузам.

Ознакомиться с местами можно на карточках, представленных ниже:

Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги