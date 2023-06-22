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НовостиНедвижимость22 июня 2023 11:34

В Тарко-Сале отремонтируют хирургическое отделение районной больницы

Работы уже начались
Марина Прохорова
Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

Фото: Тарко-Салинская ЦРБ

В здании хирургическо-гинекологического корпуса Тарко-Салинской ЦРБ начался текущий ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения.

Работы проведут в течение лета, а полностью обновленное здание пациенты смогут оценить уже к сентябрю. За это время специалисты покрасят стены и двери, заменят плинтусы и покрытие полов - вместо линолеума уложат керамо-гранитную плитку.

При этом медицинская помощь пуровчанам будет оказываться в полном объеме. Что касается пациентов стационара, на время ремонта их переведут в свободные профильные палаты других отделений.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Салехарде завершился первый этап капремонта детской поликлиники.