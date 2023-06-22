Фото: телеграм-канал «Туризм на Ямале»

В Салехарде пройдет фестиваль окрошки. Об этом сообщает телеграм-канал «Туризм на Ямале».

«Согласитесь, иногда хочется простого человеческого - окрошечки на столе. В столице Ямала 1 июля пройдет фестиваль окрошки. Местные повара угостят гостей не только классическими вариантами этого блюда, но и настоящими гастрономическими шедеврами», - говорится в сообщении.

Кстати, гости фестиваля смогут не только вкусно поесть, но и развлечься. Для этого организаторы подготовят спортивные активности и детские аттракционы, а еще всем пришедшим представится возможность посмотреть презентацию товаров местных производителей.

Мероприятие состоится на улице Ленина с 12.00 до 17.00.