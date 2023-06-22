Заместитель председателя общественной палаты Салехарда ушел добровольцем на СВО

Фото: администрация Салехарда

Заместитель председателя общественной палаты Салехарда Алексей Дегтярев ушел добровольцем на СВО. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как считает сам общественник, люди с боевым опытом не имеют права оставаться в стороне, а за его плечами пройденная вторая чеченская кампания.

- Считаю своим долгом и обязанностью защищать мою Родину, - говорит Алексей Дегтярев.

Близкие и товарищи поддержали решение мужчины и желают ему удачи.

- Будем молиться за него и за всех наших ребят, - прокомментировала решение коллеги секретарь общественной палаты Салехарда Галина Косыгина.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что экс-депутата из Ноябрьска Елену Земенкову, поехавшую добровольцем на Донбасс, наградили почетным знаком «Команда Путина».