Фото: администрация Салехарда

В Салехарде сразу 14 семей получили ключи от новых квартир в доме №15а по улице Глазкова. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В новостройку переезжают те, кто проживал в ветхом и аварийном жилье, в том числе в домах по улице Геологов, д. 22 и ул. Республики, д. 114.

Сами новоселы очень рады светлым и уютным квартирам.

- Спасибо за то, что предоставили нам новое жилье, такое уютное, светлое, мы благодарны за это. Квартира нам очень понравилась, - отметила горожанка Людмила Шакина.

Впереди у новоселов приятные хлопоты по обустройству своей квартиры.

Фото: администрация Салехарда

Кстати, во время мероприятия Алексей Титовский подчеркнул, что планы по расселению из ветхого и аварийного жилья для властей - абсолютный приоритет.

- Сегодня в активной стадии строительства находятся 187 тысяч квадратных метров жилья. В этом году уже сдали 159 квартир. Всего в планах 2023 года - ввод более 45 тысяч квадратных метров жилья. Это существенные объемы, которые позволят сотням салехардских семей отметить новоселье, - подчеркнул градоначальник.