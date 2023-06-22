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В Красноселькупском районе запустят производство сыров. Изготовлением продукта займется агрофирма «Приполярная», в планах предприятия выпустить пять видов: «Российский», «Мраморный», «Качотта», «Сулугуни» и «Чечил». В дальнейшем ассортимент будет расширяться.

Выпуск сыров стал возможен благодаря покупке модульного молочного цеха за счет районного бюджета. А запустить производство и обучить работников предприятия технологии изготовления сыров помог специалист из Москвы.

- Помимо твердых и полутвердых сыров хотим научиться изготавливать плавленые сыры. В будущем планируем поставлять продукцию в детские сады и школы Красноселькупа, - сказала заместитель генерального директора агрофирмы «Приполярная» Людмила Лемешенко.

Первая партия сыра «Качотта» поступит в продажу уже в конце июня, другие сорта - позднее. Для их созревания требуется более продолжительный срок.