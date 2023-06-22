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НовостиПроисшествия22 июня 2023 0:00

На Ямале 22 июня 2023 года будет пасмурно и ветрено

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 22 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 22 июня

Погода на Ямале на 22 июня

Фото: Вера Зенина

В четверг, 22 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный дождь, ночью по западу преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +7...+12.

В Салехарде: пасмурно и небольшой дождь. Температура ночью +3 градуса, днем +8. Ветер 9-10 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО