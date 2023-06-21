В Салехарде открылась выставка работ Пабло Пикассо

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

Жители Салехарда могут посетить выставку «Пабло Пикассо. Параграфы», открывшуюся в МВК имени И. С. Шемановского. Уникальная коллекция состоит из 51 литографии, полученной из частных коллекций Германии, Бельгии и Франции.

На экспозиции представлены работы основных этапов творчества мастера: раннего и голубого периода, аналитического и синтетического кубизма. Также на выставке можно увидеть эскизы к самому знаменитому произведению художника «Герника».

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

А еще на выставке есть серия женских портретов: от прекрасных ликов с соблюдением классицистических пропорций и до сюрреалистических образов, буквально разламывающихся на части.

Также организаторы уделили внимание и позднему послевоенному творчеству мастера, в частности, его увлечению корридой и изображением боя быков в серии «Торос и торерос».

Завершают выставку работы из серии «Война и мир», которые подводят итог творчества выдающегося мастера.