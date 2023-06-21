Жители Салехарда выберут дизайн мемориала бойцам СВО

Фото: Дмитрий Артюхов, соцсети

Жители Салехарда сами выберут дизайн мемориала бойцам СВО. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Дмитрий Артюхов.

«Комплекс появится уже в этом году в Парке Победы. Дизайн выберут сами жители Салехарда - завтра стартует голосование на портале «Живем на Севере». Обязательно присоединяйтесь», - написал глава региона.

Напоминаем, что памятник бойцам спецоперации уже есть в Надыме. Монумент высотой 3,2 метра установили в сквере Миротворцев, неподалеку от ТЦ «Надым». Он представляет фигуру солдата, держащего в руках младенца.

Его автор - лауреат множества премий, всероссийских и международных конкурсов, скульптор Михаил Баскаков. А изготовили скульптуру в литейной мастерской «Дубровин».