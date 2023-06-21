Для выпускников Ноябрьска выступит Анет Сай

Фото: администрация Ноябрьска

Уже через несколько дней ноябрьские выпускники отметят окончание школы. Как рассказали в городской администрации, уже седьмой год подряд праздник пройдет в СОК «Зенит» и, как всегда, будет приглашен именитый артист.

И так, звездный гость этого года - певица музыкального лейбла Black Star, участница шоу «ПЕСНИ» на ТНТ, исполнительница и автор песен Анет Сай.

Также в мэрии подчеркнули, что «Территория выпуска-2023» - это музыкальное и световое шоу, яркие перформансы, выбор Короля и Королевы выпускного вечера, выступления творческих коллективов и артистов города.

Напоминаем, что в прошлом году выпускников Ноябрьска развлекали группа «Galibri & Mavik» и Абрикоса.