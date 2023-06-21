В нескольких районах Ямала вновь ожидается ураганный ветер

Фото: департамент гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО

Ямальский департамент гражданской защиты и пожарной безопасности предупредил северян о сильном ветре.

- По данным синоптиков, 21 июня 2023 года на территории Ямала прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском и ночью по югу Пуровского районов порывы 15-20 м/с, - сообщили в ведомстве.

В связи с этим жителей нужно быть предельно осторожными и внимательными. Основная опасность для людей при сильном ветре заключается в возможном обрушении различных конструкций, падении деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов и прочее.

Если сильный ветер застал на улице, нужно как можно быстрее укрыться в зданиях или подъездах жилых домов.

В случае экстренных ситуаций необходимо звонить по номерам экстренных служб: 101, 102,103, 112ю