Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги начался ремонт детских площадок. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

- Как сообщала ранее, этим летом обновим в разных микрорайонах города 14 детских площадок, находящихся во дворах. Также мы заботимся и о безопасности общественных территорий, - подчеркнула градоначальница.

Уже завершился ремонт на любимом горожанами «Островке». А в микрорайоне Обской работы в самом разгаре: там приводят в порядок ограждения площадки отдыха «Паутинка».

Фото: Марина Трескова, соцсети

Также требует постоянной заботы сквер «Орбита», где прогулки для ребят стали ещё интереснее. Напоминаем, что недавно там появились QR-коды, ведущие на познавательные видеоролики или аудиорассказы о динозаврах и планетах Солнечной системы.

- Уважаемые родители, все, что создается в городе трудом многих людей, необходимо беречь, и ребята должны помнить об этом. Пожалуйста, как можно чаще беседуйте с детьми и оберегайте их от необдуманных поступков, - обратилась к горожанам Марина Трескова.