Глава Губкинского рассказал, как преобразится микрорайон Пурпе этим летом

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Глава Губкинского Андрей Гаранин провел выездное совещание в микрорайоне Пурпе. В этом году там запланирован большой объем работ, самая основная - ремонт главной улицы Железнодорожная протяженностью полтора километра.

- Понимаю, что жители испытывают неудобства, но надо немного потерпеть. Планируем в начале июля уложить первый слой и открыть дорогу, - отметил градоначальник.

Вместе с новым асфальтом вдоль улицы появятся удобные тротуары, обновленные фасады домов №2, №2а, №3, №4, №5 и №6, а также новенькие проезды на придомовые территории домов №1а, №2 и №4.

Кроме того, рабочие приведут фасады торговых павильонов к единому архитектурному стилю, благоустроят скверы и детские площадки на улицах Векшина, Молодежная и Школьная.