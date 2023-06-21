На Ямале 21 июня 2023 года снова пройдет дождь

Погода на Ямале на 21 июня Фото: Вера Зенина

В среду, 21 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. По крайнему югу, днем по крайнему востоку умеренный дождь. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14, местами до +4.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +9. Ветер 9-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: