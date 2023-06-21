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НовостиПроисшествия21 июня 2023 0:00

На Ямале 21 июня 2023 года снова пройдет дождь

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 21 июня 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 21 июня

Погода на Ямале на 21 июня

Фото: Вера Зенина

В среду, 21 июня, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. По крайнему югу, днем по крайнему востоку умеренный дождь. Ветер северо-восточный, северный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью +2...+7 градусов, днем +9...+14, местами до +4.

В Салехарде: пасмурно, без осадков. Температура ночью +5 градусов, днем +9. Ветер 9-12 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО