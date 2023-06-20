В Тазовском районе мужчина до смерти забил родственника и попытался спрятаться за границей

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Тазовском районе возбудили уголовное дело в отношении жителя Московской области, зарезавшего родственника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Известно о преступлении стало 9 июня. Тогда в одной из квартир обнаружили тело местного жителя 1965 года рождения с признаками насильственной смерти.

- Установлено, что 2 июня в гостях у погибшего был 43-летний племянник его супруги, приехавший из Московской области. В какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, а затем гость нанес хозяину квартиры множество ударов по голове и туловищу. Согласно заключению эксперта, причиной смерти мужчины явилась черепно-мозговая травма, - прокомментировали в ведомстве.

Поняв, что натворил, злоумышленник попытался скрыться. Сначала он добрался на попутном транспорте до Нового Уренгоя, оттуда вылетел в Москву, а затем, являясь обладателем двойного гражданства, попытался выехать за пределы России. Будучи объявленным в розыск, его задержали 10 июня при попытке пересечения границы.

Сейчас мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).