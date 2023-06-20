Губкинский вошел в десятку городов России с самой быстрой окупаемостью арендных квартир

Фото: администрация Губкинского

Губкинский вошел в ТОП-10 городов России с самой быстрой окупаемостью квартир в аренду. К такому выводу пришли аналитики «Домклик», проанализировав около 150 населенных пунктов.

Так, потенциально расходы на покупку съемной «однушки» здесь можно покрыть арендной платой за 10 лет и 3 месяца, при этом владелец получит 9,69% годовых.

На данный момент однокомнатная квартира в Губкинском обойдется в среднем в 5,2 миллиона рублей, а стоимость ее аренды составляет 42,8 тысяч рублей.

По показателю окупаемости вложений Губкинский занял в рейтинге 6 строчку. На первом месте – город Губаха в Пермском крае. В среднем однокомнатная квартира там можно купить за 900 тысяч рублей, а аренда за нее обойдется жильцам в 17,2 тысяч рублей, таким образом вложение окупится за 4,5 года.

– Ямал – один из самых быстроразвивающихся регионов нашей страны. Покупка недвижимости на Севере – это отличное вложение средств как для себя, так и для сдачи в аренду. В регионе действуют программы господдержки для молодых специалистов и семей, поэтому приобретение квартиры может быть комфортным и выгодным, – говорит управляющий Ямало-Ненецким отделением Сбербанка Александр Конев.

Также в ТОП-10 вошли Норильск, Комсомольск-на-Амуре, Ухта, Усть-Илимск, Волхов, Балаково, Нижний Тагил и Тобольск.

А вот в Москве окупаемость от сдачи однокомнатной квартиры невысока – 5,14%, да и срок большой – 19,4 года. Это связано с высокой стоимостью жилья в столице: «однушка» в среднем стоит 11,2 миллиона рублей, а ее аренда – 48,2 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге доходность еще ниже – 4%, срок окупаемости – 24,6 года. Цена «однушки» в Северной столице оценивается в среднем в 8,4 миллиона рублей, а ставка аренды – в 28,4 тысяч рублей.

Для расчетов аналитики учитывали стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке и арендную ставку такой квартиры в городах, где представлено не менее 10 объявлений. На основе этих данных эксперты и вычислили окупаемость с доходностью.