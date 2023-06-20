Работники «Транснефть – Сибири» отмечены госнаградами

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

25 работников АО «Транснефть – Сибирь» удостоены государственных наград Российской Федерации. Все они в числе добровольцев принимали участие в специальной военной операции, проявили отвагу и самоотверженность при исполнении задач в боевых условиях.

Указом Президента РФ Владимира Путина 2 сотрудника отмечены Орденом Мужества, 22 человека удостоены медали «За отвагу» и один работник – медали «За спасение погибавших».

Губернатор Тюменской области Александр Моор в торжественной обстановке вручил медали «За отвагу» сотрудникам компании, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

– Особые слова благодарности я адресую нескольким нашим землякам, которые находятся в этом зале. Все они удостоены высокой государственной награды за личное мужество, проявленное при выполнении специальных заданий по обеспечению безопасности нашего государства, – отметил глава региона.

В городе Салехарде Орден Мужества и медали «За отвагу» работникам компании вручил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Церемонии награждения состоялись в Ханты-Мансийске и Нижневартовске с участием губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой.