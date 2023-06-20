Жительница Лабытнанги вонзила нож в ягодицу собутыльника и отправилась в колонию

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В Лабытнанги вынесли приговор местной жительнице, ударившей ножом собутыльника. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что во время распития алкоголя между обвиняемой и малознакомым для нее мужчиной произошел конфликт. Не сдержавшись, женщина схватила со стола кухонный нож и вонзила его в левую ягодичную область обидчика, - прокомментировали в ведомстве.

В результате мужчина получил проникающую рану, повлекшую тяжкий вред здоровью.

После этого на женщину завели уголовное дело, предусмотренное п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). А недавно суд признал ее виновной и приговорил к пяти годам колонии с ограничением свободы на один год.