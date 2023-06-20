В Новом Уренгое дорогущая иномарка превратилась в груду железа, врезавшись в столб

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

В Новом Уренгое произошло ДТП, в результате которого дорогущая иномарка превратилась в груду железа. Об это сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария случилась в начале третьего ночи на улице Магистральная. Водитель не справился с управлением, въехал в дорожное ограждение, а затем автомобиль отбросило на дорожный знак.

- По предварительной информации, он ехал с превышением скорости, - прокомментировали в ведомстве.

В результате ДТП водитель 1996 года рождения и пассажир 1995 года рождения остались живы, но получили различные травы и были доставлены в больницу.

Напоминаем, что вчера, 19 июня, в Новом Уренгое сбили пешехода. Он попал под машину, переходя дорогу на разрешающий сигнал светофора.