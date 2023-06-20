В Лабытнанги пожарные спасли человека из горящей квартиры

Фото: МЧС России по ЯНАО

Минувшая ночь выдалась неспокойной для лабытнангских пожарных. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, загорелась квартира, расположенная в доме №89 по улице Леонида Гиршгорна..

- Информация о пожаре поступила 20 июня в 1.11. На место тут же выехали 15 человек личного состава и 5 единиц спецтехники, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге пожарные подразделения прибыли к дому через три минуты. Но, несмотря на оперативность, из окон первого и второго этажей уже валил густой дым. Не медля ни секунды, спасатели приступили к поиску пострадавших, а затем и тушению.

Как итог - огнеборцы спасли из огня одного человека.

Полностью правиться с пожаром удалось в 1.50. Пламя повредило 9 квадратных метров помещения.

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывал о том, что в Салехарде при пожаре в жилом балке пострадал человек.