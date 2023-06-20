В Пуровском районе скончался водитель легковушки

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В Пуровском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, трагедия разыгралась во втором часу ночи на 14-м километре автодороги Коротчаево-Тазовский.

- По предварительным данным, водитель «Kia» не справился с управлением и съехал на обочину, после чего машину закрутило, и она несколько раз перевернулась, - прокомментировали в ведомстве.

В результате аварии скончался водитель 1980 года рождения, а вот его пассажир 1983 года рождения совсем не пострадал. Когда мужчину доставили в больницу, медики не обнаружили у него никаких травм.

Кстати, уцелевший пассажир был пристегнут ремнем безопасности, а вот погибший данное правило проигнорировал. Кроме того, он оказался лишен водительских прав.

Автоинспекторы рекомендуют водителям выбирать безопасную скорость и не допускать опасных маневров, в том числе связанных с выездом на встречную полосу, а также учитывать погодные и дорожные условия.