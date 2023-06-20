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НовостиПроисшествия20 июня 2023 4:03

В Новом Уренгое невнимательный водитель сбил пешехода, сдавая задним ходом

Его доставили в больницу
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 19 июня в Новом Уренгое.

- Около 11.40 водитель «Hyundai», проезжая рядом с домом №3/2 в микрорайоне Советский, сбил пешехода. В момент столкновения автомобилист решил сдать назад и не заметил человека, который, по предварительной информации, переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате аварии пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

Всего за прошедшие сутки на Ямале зарегистрировано 10 ДТП, а с начала года 2 545, в которых 15 человек погибли и 124 получили травмы, в том числе 16 детей.