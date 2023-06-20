В Харпе отремонтируют три километра дорог и благоустроят площадь Мира

Фото: Марина Трескова, соцсети

Наступившим летом в Харпе отремонтируют порядка трех километров дорог. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

На данный момент рабочие приводят в порядок улицу Дзержинского - делают выемку грунта для укладки водопропускных труб. Одновременно с этим будут заменены магистральные сети тепловодоснабжения от дома №16 и до детского сада «Жемчужинка».

Скоро начнутся работы в квартале Северный - от школы и до здания администрации, а затем до железнодорожного вокзала. Проезд будет комфортным.

Фото: Марина Трескова, соцсети

- Держу на контроле ход работ по благоустройству площади Мира - еще один пример воплощения на практике нацпроекта «Жилье и городская среда». Реконструкция синхронизирована с заменой систем электроснабжения, тепловодоснабжения и канализации. Сейчас ведется бурение грунта для установки опор новой линии освещения, прокладываются траншеи для электрокабеля, - рассказала градоначальница.

Также в поселке ведется монтаж фасадов. Уже завершены работы по улице Гагарина, д. 3, сейчас рабочие трудятся на улице Дзержинского, д. 8 и д. 11а, на очереди - фасад Дзержинского, д. 12.