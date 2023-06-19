На улицах Надыма установили более 40 камер видеонаблюдения

Фото: Ростелеком

На улицах Надыма появились еще 43 камеры видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Так, камеры установили рядом с административными зданиями, в парках и скверах, на детских площадках, возле медицинских учреждений, вблизи пешеходных переходов и крупных перекрестков.

Работы были выполнены в рамках контракта с единой дежурно-диспетчерской службой района.

- Наша основная задача - обеспечить жителям города и поселений комфорт, уют и безопасность. Используем для этого все инструменты, в том числе видеонаблюдение на дорогах и общественных пространствах, - прокомментировал глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Также он отметил, что ранее в городе уже работали порядка 50 камер, установленных провайдером.

Видео с камер поступает в режиме реального времени в единую систему видеонаблюдения Ямала. Там специализированная программа анализирует кадры и, если необходимо, передает их в экстренные службы.