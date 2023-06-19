Выпускница из Ноябрьска стала единственной в регионе, кто написал ЕГЭ по истории на 100 баллов

Фото: администрация Ноябрьска

Выпускница ноябрьской школы №7 Елизавета Десяткова оказалась единственной в регионе, кто написал ЕГЭ по истории на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Лиза - отличница учебы, очень трудолюбивая и ответственная девушка. В стремлении к совершенству и прочным знаниям по любимому предмету, она принимала активное участие во многих интеллектуальных конкурсах, - подчеркнули в мэрии.

Кроме того, юная ноябрянка неоднократно становилась призером муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории, праву и обществознанию. А еще девушка увлечена музыкой и любит читать исторические романы.

В планах Елизаветы - стать хорошим юристом и оказывать профессиональную помощь гражданам России.

Учитель-наставник Елизаветы - Орехова Ольга Викторовна, педагог высшей квалификационной категории.