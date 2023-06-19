Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске появились зоны пит-стопа для велосипедистов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В прошедшие выходные инфраструктура для любителей активного отдыха пополнилась новыми элементами. Вдоль велодорожек устанавливают поручни для велосипедистов и урны, которые позволят, не спешиваясь, выбросить мусор. Всего в этом году возле велодорожек появится порядка 20 таких конструкций, - отметили в мэрии.

Сейчас Ноябрьск является лидером округа по протяженности велодорожек - более 10 километров. В этом году в городе появится еще порядка 800 метров дороги для велосипедистов - на улице Мира после ремонта.

Кроме того, в парке для любителей двухколесного транспорта обустроены стойки со всем необходимым для ремонта

А еще в городе организованы две точки, где желающие могут взять велосипед напрокат: возле Центра спортивных мероприятий на улице Советская и на стадионе «Ноябрьск».