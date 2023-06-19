Обвиняемый в убийстве житель Губкинского придумал себе алиби и пытался запутать следствие

Фото предоставлено КП

В Губкинском возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве гостя 1964 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Началось расследование дела с того, что 18 июня около 5.00 в отделение полиции поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что накануне он якобы уходил из дома, а вернувшись, обнаружил в квартире тело гостя с ранами головы и туловища.

- В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий показания хозяина квартиры не подтвердились. Сейчас проводится комплекс следственных мероприятий, выясняются все обстоятельства случившегося, - прокомментировали в ведомстве.

На данный момент мужчина находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).