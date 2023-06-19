На Ямале ветеранам боевых действий и членам их семей отплатят проезд в тюменский госпиталь Фото: Вера Зенина

На Ямале запустили еще одну очень нужную мера поддержки для ветеранов боевых действий и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

- Ветерану боевых действий и одному из членов его семьи, при направлении на лечение в госпиталь Тюмени, будет оплачиваться проезд, - прокомментировали в ведомстве.

Также там подчеркнули, что к членам семьи относятся мать, отец, супруг или супруга, а еще дети от 18 до 23 лет, обучающиеся очно.

Компенсировать стоимость билетов будут медицинские организации региона по месту жительства ветеранов. Для этого больницам выделят субсидии из окружного бюджета.

Отметим, что ежегодно лечение в тюменском госпитале для ветеранов проходят порядка 75 ямальцев. Помощь им оказывают узкопрофильные врачи: неврологи, психотерапевты, эндокринологи, кардиологи, хирурги, урологи, офтальмологи и отоларингологи.

Курс для каждого пациента подбирается индивидуально, его продолжительность составляет около двух недель.